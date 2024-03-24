Гражданка Белоруссии погибла в теракте в Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Посольство Белоруссии в России сообщило о гибели гражданки республики во время теракта в подмосковном Crocus City Hall.

"С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения", - говорится в сообщении посольства.

В посольстве выразили соболезнование родным и близким погибшей и попросили представителей средств массовой информации с уважением относиться к личной жизни жертв трагедии.