Промышленники Финляндии предложили создать особую экономическую зону в приграничье с РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Конфедерация финской промышленности предлагает создать особую экономическую зону в приграничной с Россией Восточной Финляндии, чтобы сохранить жизнеспособность региона.

"Мы должны что-то сделать, чтобы сохранить жизнеспособность Восточной Финляндии и обеспечить более сильный рост бизнеса", - сказал в понедельник порталу Yle Харри Броман, председатель правления Конфедерации.

Компаниям, работающим на территориях, отнесенным к специальным экономическим зонам, предоставляются льготы, например, налоговые. Промышленники советуют также назначить специального представителя по региону.

Рекомендации Конфедерации адресованы правительству и лицам, принимающим решения в регионах Южная Карелия, Южное Саво, Кайнуу, Кюменлааксо, Северная Карелия и Северное Саво.

Конфедерация считает серьезной и исключительной ситуацию в Восточной Финляндии, ориентированной на сотрудничество с Россией, после введения санкций ЕС и ответных мер Москвы, а также после закрытия границы. В ноябре прошлого года она провела бизнес-опрос, согласно которому более 40% компаний-работодателей в регионе сочли, что прибыльность в этом году снизится. Конфедерация также ссылается на рейтинг муниципалитетов, согласно которому вырос разрыв между развитием западной и восточной Финляндии.