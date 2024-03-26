Регулятор Австралии впервые проведет стресс-тест финансовой системы в 2025 году

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) объявило о намерении провести первое стресс-тестирование финансовой системы страны.

Общесистемный стресс-тест необходим для лучшего понимания потенциальных рисков, которые несет все более взаимосвязанная финансовая система, охватывающая банки, пенсионные фонды, страховщиков и даже такие отрасли нефинансовых услуг, как телекоммуникации, пишет The Wall Street Journal.

Как заявил глава APRA Джон Лонсдейл, в настоящее время рассматриваются структура теста и способы его проведения, для чего будут привлечены заинтересованные представители финсистемы. Запустить стресс-тест планируется в 2025 году.

"Мы ожидаем, что в тесте примут участие выбранные крупные организации, и он будет проводиться поэтапно: год на разработку и год на само тестирование", - сказал он, выступая на банковском форуме во вторник. Стресс-тесты отдельных отраслей останутся важной частью надзорного инструментария APRA, но регулятор видит, что "кризис в банковской сфере может повлиять на пенсионные выплаты и страхование, и наоборот", отметил Лонсдейл.

В рамках последнего банковского стресс-теста APRA, который проходил в 2023 году, регулятор представил гипотетический сценарий, предполагающий глубокий и продолжительный глобальный экономический спад, сопровождаемый устойчивым периодом высокой инфляции и процентных ставок.

"В целом результаты были обнадеживающими. Из 11 крупных банков, выбранных для проведения стресс-теста, все имели достаточный уровень капитала, чтобы выдержать серьезный спад и поддержать восстановление экономики", - сказал Лонсдейл.