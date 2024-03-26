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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:04

В Испании задержали подозреваемого в связях с ИГ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники сил безопасности Испании задержали радикального исламиста по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) и с ее последователями из стран Азии, Европы и Северной Америки, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

Мужчину задержали в Барселоне, подробности о нем не приводятся.

По информации испанской полиции, подозреваемый проводил активную пропагандистскую деятельность в интернете. Через социальные сети он переводил и распространял информацию о террористической деятельности, ее возможных сценариях и о материалах для производства взрывчатки.

ИГ Испания
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