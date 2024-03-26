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Canada Goose уволит почти 17% сотрудников

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Канадская Canada Goose Holdings Inc., производитель теплой верхней одежды, планирует сократить почти 17% рабочих мест в рамках реструктуризации, направленной на поддержание роста компании в долгосрочной перспективе.

Увольнения последуют за пересмотром организационной структуры компании и перераспределением полномочий в руководстве, необходимых для достижения стратегических целей, что, как ожидается, приведет к немедленной экономии, одновременно упрощая структуру и ускоряя принятие решений, говорится в сообщении Canada Goose.

Эти изменения повлекут за собой перегруппировку персонала для того, чтобы компания могла быть уверена, что корпоративные ресурсы соответствуют целям дальнейшего роста, заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Canada Goose Дэни Рейсс.

Сокращение числа рабочих мест приведет в том числе к расширению полномочий руководящего состава. В частности, президент компании по бренду и коммерческим операциям Кэрри Бейкер также будет отвечать за дизайн, а президент по финансам, стратегии и администрированию Бет Клаймер добавит к своим обязанностям надзор за текущей деятельностью компании. Главный операционный директор Джон Моран покинул Canada Goose неделей ранее, отмечает MarketWatch.

Котировки акций Canada Goose снижаются на 3,6% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании упала более чем на 36% (до $1,2 млрд), в то время как фондовый индекс прибавил почти 32%.

Основанная в 1957 году Canada Goose известна прежде всего пуховиками повышенной теплоустойчивости, стоимость которых начинается от $1 тыс. Они популярны среди как полярников, так и среди звезд кино и шоу-бизнеса.

Canada Goose
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