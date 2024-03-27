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Си Цзиньпин призвал США к взаимовыгодному сотрудничеству

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в Пекине с представителями американского бизнеса, в ходе которой обозначил свое видение перспектив сотрудничества двух сторон, передают в среду китайские государственные СМИ.

"Пока обе стороны относятся друг к другу как к партнеру - со взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством, отношения США и Китая будут улучшаться", - заявил он на встрече.

По его словам, Пекин планирует и реализует серию крупных мер, ориентированных на всеобъемлющее углубление реформ, создание бизнес среды мирового класса и на обеспечение широкого пространства для развития международного бизнеса.

Си Цзиньпин призвал США работать с Китаем в одном направлении, отмечают китайские СМИ.

"Выработать правильное стратегическое восприятие, должным образом решать чувствительные вопросы, чтобы сохранить динамику стабилизации двусторонних отношений, нежели нисходящей спирали", - отмечается в его заявлении.

По словам председателя КНР, несмотря на то, что "отношения США и Китая не могут вернуться в прошлое, у них может быть лучшее будущее".

Среди участников встречи были глава Blackstone Group Стивен Шварцман, генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон, председатель Национального комитета по американо-китайским отношениям Эван Гринберг и другие представители промышленно-торговых, стратегических и академических кругов США.

КНР США Си Цзиньпин
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