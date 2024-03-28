США обеспокоены развитием китайско-российского сотрудничества

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в телефонной беседе с замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем при обсуждении международных проблем выразил обеспокоенность тем, что сотрудничество Китая с Россией способствует развитию российской оборонной промышленности, сообщил американский госдепартамент.

"Он выразил обеспокоенность по поводу поддержки КНР российской военно-промышленной базы", - говорится в сообщении.

Кэмпбелл также "подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове", отметил госдеп.

В сообщении подчеркнуто, что беседа была "частью продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР и по ответственному управлению конкуренцией".

Стороны коснулись также "ряда вопросов, важных для двусторонних отношений", а также региональных и глобальных проблем, "включая области разногласий", сообщил госдепартамент.

МИД КНР в сообщении о встрече ограничился фразой, что "стороны обменялись мнениями по текущим китайско-американским отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".