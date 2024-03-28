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Уолл-стрит резко выросла

S&P 500 обновил рекорд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США продемонстрировали активный рост по итогам торгов в среду, прервав серию из снижений по итогам двух сессий кряду. При этом индекс Dow Jones подскочил почти на 500 пунктов, а S&P 500 завершил сессию на историческом максимуме.

Рынок ждет публикации в пятницу американского индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что в феврале индикатор вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В январе рост составлял 2,4% и 0,3% соответственно.

Акции GameStop рухнули на 15%. Компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 31%, однако ее выручка уменьшилась на 19%.

Рыночная стоимость Robinhood Markets выросла на 3,8% на новости, что оператор трейдинговой платформы анонсировал собственную кредитную карту.

Цена бумаг GoPro Inc. увеличилась на 0,9% после того, как производитель портативных видеокамер анонсировал сокращение штата сотрудников на 4%.

Капитализация Merck & Co. поднялась на 5%. Фармкомпания сообщила об одобрении своего препарата Winrevair, предназначенного для лечения лёгочной артериальной гипертензии, американским Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA).

Котировки бумаг Cintas Corp. увеличились на 8,2% благодаря тому, что поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 22%, а также улучшил годовой прогноз.

Капитализация Apple Inc. выросла на 2,1%, Amazon.com Inc. - на 0,7%, Tesla - на 1,4%, тогда как рыночная стоимость Nvidia Corp. понизилась на 2,4%.

Стоимость акций Carnival Corp. повысилась на 1%. Крупнейший в мире круизный оператор в прошлом финквартале сократил чистый убыток и улучшил прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов повысился на 1,22% и составил 39760,08 пункта. Лидерами роста в индексе, помимо Merck, стали бумаги Intel Corp. и Boeing Co., подорожавшие на 4,2% и 2,4% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,86% - до 5248,48 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,51% и составил 16399,52 пункта.

Dow Jones Industrial Average Boeing Co Standard & Poor's 500 Amazon США
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