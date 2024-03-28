В Ираке сообщили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Силы безопасности Ирака заявили о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает агентство EFE со ссылкой на коммюнике иракских военных.

Согласно этому заявлению, речь идет об иракце Самире ан-Нимрави. В группировке он отвечал за "операции по переброске террористов, вооружений и взрывчатых веществ между Ираком и Сирией".

Боевика ликвидировали в ходе совместной операции иракских военных со спецслужбами страны на границе с Сирией.