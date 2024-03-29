Предвыборная кампания Байдена собрала $25 млн на мероприятии в Нью-Йорке

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке сумел собрать на свою избирательную кампанию $25 млн, сообщили американские СМИ.

На мероприятии, на котором присутствовало более 5 тыс. человек, Байдена подержали принявшие в нем участие бывшие президенты от Демократической партии Барак Обама и Билл Клинтон.

Выступления участников по меньшей мере пять раз прерывалась протестующими, которые критиковали администрацию за политику в отношении Израиля и Палестины.

Байден в ответ сказал, что необходимо сделать больше для доставки гуманитарной помощи в Газу, но добавил, что поддержка Израиля обусловлена тем, что на карту поставлено само существование израильского государства.

Он подчеркнул необходимость решения вопроса о двух государствах.

"Это не обязательно должно произойти сегодня. Должен быть прогресс. И я думаю, что мы можем это сделать", - заявил президент.