Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в начале мая отправиться в США, сообщает в пятницу издание Daily Sabah со ссылкой на источники в турецком руководстве.

"Президент Эрдоган планирует визит в США на 9 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будут первые переговоры Эрдогана в Белом доме за время прези‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​дентства Джо Байдена.

Эрдоган и Байден, как ожидается, обсудят, в частности, ситуацию в секторе Газа, сотрудничество в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

Источник Daily Sabah добавил, что глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын позже в пятницу встретится с членами Палаты представителей США в Вашингтоне.