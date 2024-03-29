В администрации президента Турции заявили, что муниципальные выборы повлияют на будущее страны

Фото: пресс-служба посольства Турции в Москве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Запланированные на 31 марта муниципальные выборы в Турции подчеркнут приверженность этой страны демократическим ценностям и могут повлиять на развитие ее внутренней и внешней динамики на десятилетия вперед, считает глава управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун.

В своей статье, написанной в преддверии предстоящих выборов, он отмечает, что "справедливые, прозрачные и регулярные выборы являются наиболее фундаментальным элементом современной демократии, основным условием которой является то, что руководители получают полномочия и власть от избирателей".

"Эти полномочия возобновляются в результате очередных выборов. Посредством выборов избиратели, оценив руководителей в положительном или отрицательном ключе, голосуют за политику и действия руководителей.

С момента введения многопартийной системы в 1946 году, Турция стала одной из стран, в которых проводятся регулярные, справедливые и прозрачные выборы", - пишет Алтун.

Он напоминает в статье, что выборы в Турции проводятся под наблюдением независимых судей "через такие авторитетные институты, как Высший избирательный совет (YSK), вследствие чего Турция имеет развитую политическую культуру в плане обеспечения безопасности выборов и доверия граждан к избирательной системе".

"Проявление доверия к выборам и избирательной системе в Турции можно заметить по процентам явки избирателей на выборах. Согласно статистике явки избирателей на президентских и парламентских выборах, состоявшихся 14 мая 2023 года, Турция стала третьей страной с самым высоким уровнем посещения избирательных участков среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным YSK, уровень посещения избирателей на выборах 14 мая внутри страны составил 88,92%, а на выборах 28 мая, когда проходил второй тур президентских выборов, этот показатель составил 85,72%. Согласно данным ОЭСР и Международного института демократии и содействия выборам (IDEA), Турция по уровню участия своих граждан во внутренних выборах 14 мая обогнала многих западных стран-членов ОЭСР, таких как США, Франция, Германия.