В Турции в воскресенье пройдут местные выборы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Граждане Турции отправятся на избирательные участки в воскресенье, чтобы выбрать мэров и других членов органов местного самоуправления по всей стране.

Ожидается, что в воскресенье свои голоса отдадут примерно 61 млн человек, которые смогут выбрать кандидатов на различные должности от 36 партий. Западные СМИ отмечают, что выборы, в частности, позволят проверить, насколько крепки позиции в стране президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 32 провинциях избирательные участки будут открыты с 07:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с по Москве), в остальных районах - с 08:00 до 17:00. Также до 18:00 СМИ не смогут транслировать любую информацию, касающуюся выборов, с 18:00 до 21:00 можно будет передавать только сообщения избиркома.

Ожидается, что первые результаты могут появиться в СМИ к 18:00.

В свою очередь, западные СМИ отмечают, что у оппозиции большие ожидания от грядущих выборов, в частности, в крупнейших городах страны - Анкаре и Стамбуле, в которых кандидаты от оппозиции победили в 2019 году. Вместе с тем победа действующего президента страны Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) на выборах в 2023 году и одновременный раскол крупного оппозиционного альянса, по мнению наблюдателей, может помешать политическим противникам Эрдогана вновь добиться успеха в этих городах.

По данным опросов, кандидаты на позицию мэра в Стамбуле одинаково популярны среди избирателей: действующий мэр и член Республиканской народной партии Экрем Имамоглу практически во всех опросах опережает кандидата от ПСР Мурата Курума, однако‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ его преимущество незначительно и порой составляет менее 1%.

При этом в этом году Имамоглу ждет более серьезное испытание, чем в 2019. Тогда он выступил кандидатом от "Альянса нации". Сейчас альянс развалился, соответственно, действующий мэр может потерять часть голосов.

Западные СМИ подчеркивают, что ПСР хочет вернуть себе Стамбул не только из-за его статуса экономического, исторического и культурного центра, но и потому, что именно здесь Эрдоган вырос и начал путь к власти, так как являлся мэром города в 1994-1984 годах.

Вместе с тем СМИ предупреждают о новой опасности, которая может повлиять на исход выборов - искусственном интеллекте (ИИ). Так "Аль-Джазира" напоминает, как ранее в этом году в социальных сетях появилось видео, на которых Имамоглу якобы восхвалял Эрдогана и его партию. После этого не раз заявлялось, что видео является созданной при помощи ИИ подделкой.

В свою очередь, Эрдоган, выступая на митинге в Диярбакыре на этой неделе, заявил, что грядущие выборы станут переломным моментом для курдов.

"31 марта станет переломным моментом, когда наши курдские братья освободятся от любого притеснения и решат свое будущее и будущее своего города", - завил президент. По его словам, больше нет возможности сотрудничать с теми, кто "приносит в Стамбул все маргинализированные идеологии и делает их боссом моих курдских братьев".

Отмечается, что в день выборов продажа и потребление алкоголя в стране будут ограничены до полуночи. Также во время голосования будут закрыты развлекательные заведения, кофейни, чайные дома и интернет кафе.