Что произошло за день: суббота, 30 марта

Данные о погибших и пострадавших при теракте в Crocus, паводок в Алтайском крае и Оренбургской области, майское тепло в Москве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число погибших в Crocus City Hall выросло до 144 человек. По данным МЧС, еще 551 человек пострадал. Из числа погибших опознаны 134 человека, заявили в СКР. В субботу состоялась церемония возложения цветов к мемориалу у концертного зала с участием дипломатов.

- Режим ЧС введен в связи с паводком в Алтайском крае, оперативные группы работают в Рубцовске, Михайловском и Шипуновском районах. В Оренбургской области введен режим повышенной готовности. Между тем Комитет нацбезопасности Казахстана предупредил о скоплении машин в направлении российской границы из-за сложной паводковой ситуации. С затопленных территорий в регионах Казахстана эвакуировали 10,5 тыс. человек.

- В городе Эде (Нидерланды) мужчина несколько часов удерживал заложников в местном кафе. Его задержали. Никто не пострадал.

- "Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Решающий выигрыш состоялся в субботу на льду "Спартака" в шестом матче серии. "Локомотив" также вышел в полуфинал, обыграв "Авангард".

- В Москву придет майское тепло: в понедельник днем ожидается температура в диапазоне плюс 17 - плюс 19 градусов. Холодать начнет с четверга, ночные температуры будут около ноля, а днем ожидаются плюс 7 - плюс 10 градусов.