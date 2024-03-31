Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 марта
Режим КТО в Махакале и Каспийске, атаки дронов ВСУ, у западных христиан Пасха
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, террорсты заблокированы спецназом в нескольких квартирах.
- Средства ПВО сбили десять реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью. Три дрона были поражены над Ярославской областью.
- Западные христиане отмечают Пасху. Праздничную мессу в Ватикане проведет папа Франциск.
- В Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. В Курской области объявлялась угроза атака БПЛА.