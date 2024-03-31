Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 марта

Режим КТО в Махакале и Каспийске, атаки дронов ВСУ, у западных христиан Пасха

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, террорсты заблокированы спецназом в нескольких квартирах.

- Средства ПВО сбили десять реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью. Три дрона были поражены над Ярославской областью.

- Западные христиане отмечают Пасху. Праздничную мессу в Ватикане проведет папа Франциск.

- В Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. В Курской области объявлялась угроза атака БПЛА.