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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

ВКС России нанесли удар по боевикам в сирийской провинции Хомс

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российская авиация в Сирии нанесла удар по боевикам в провинции Хомс, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"31 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Попов также заявил о нарушениях в сирийском небе со стороны коалиции во главе с США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано шесть случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - уточнил генерал-майор.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и одним разведывательным самолетом B-350", - добавил он.

Сирия ЦПВС ВКС России
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