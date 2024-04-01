Что случилось этой ночью: понедельник, 1 апреля

Партия Эрдогана потерпела поражение на муниципальных выборах, Нетаньяху выступил против досрочных выборов, КНДР намерена запустить несколько разведывательных спутников

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Оппозиционные мэры Анкары и Стамбула Экрем Имамоглу и Мансул Яваш лидируют на муниципальных выборах в Турции. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей Партии справедливости и развития.

- Биньямин Нетаньяху заявил, что досрочные выборы в Израиле сыграли бы на руку ХАМАС. "Это бы парализовало процесс переговоров об освобождении заложников и положило бы конец войне без достижения нами наших целей", - говорится в заявлении.

- Встреча США и Израиля по Рафаху пройдет в виртуальном режиме в понедельник. Такая замена отмененного визита израильской делегации в Вашингтон - способ для Нетаньяху "сохранить лицо", заявили порталу Axios высокопоставленные израильские чиновники.

- Минобороны РФ сообщило о выходе на учения еще одной дивизии РВСН. На маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае выведены мобильные комплексы "Ярс" Барнаульского соединения. Ранее сообщалось об учении Иркутской дивизии РВСН.

- Северная Корея планирует запустить несколько разведывательных спутников в 2024 году.