США подготовили для Израиля новую партию бомб

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены поставить Израилю новую партию бомб, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

При этом в сообщении отмечается, что поставки "будут осуществляться на фоне публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о разочаровании поведением Израиля в войне в секторе Газа".

Телеканал поясняет, что эта партия бомб является частью пакета вооружений, который был одобрен для Израиля "много лет назад". Он включает в себя более 1800 бомб Mark 84 (MK84) и около 500 бомб Mark 82 (MK82), уточнили собеседники телеканала.

Один из источников признал, что даже при точном наведении эти бомбы, скорее всего, приведут к гибели гражданского населения.

"Это бомбы, которые могут разрушить целые кварталы", - сказал он.

В то же время в сообщении со ссылкой на официальных американских представителей говорится, что Израиль предоставил Вашингтону гарантии того, что он использует поставляемое Америкой оружие строго "в рамках законов войны".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По данным палестинских официальных лиц, за почти шесть месяцев боевых действий в Газе погибло более 32 тыс. человек, еще тысячи оказались под завалами и предположительно погибли.