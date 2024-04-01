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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Израильская полиция задержала сестру лидера ХАМАС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Израиля задержала сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании по подозрению в контактах с боевиками группировки и поддержке терроризма, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Полиция в ходе совместного рейда со Службой безопасности "Шин-Бет" задержала 57-летнюю Зебу Абдель Салем Ханию", - сообщает издание.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Как заявили в полиции, во время обыска в доме подозреваемой обнаружили документы, средства связи, телефоны и другие улики, указывающие на ее причастность к серьезным нарушениям в сфере безопасности.

Ожидается, что позднее в понедельник Зеба Хания предстанет перед мировым судом города Беэр-Шева для слушания о заключении подозреваемой под стражу.

Израиль ХАМАС
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