Переговоры о перемирии в Газе идут в Каире при участии Израиля, но без ХАМАС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в Каире в понедельник после прибытия делегации из Израиля, сообщает агентство EFE.

"Израильская делегация встретилась с представителями высшего руководства разведки Египта, выступающего, наряду с Катаром, посредником в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС", - информирует агентство.

По словам собеседника EFE, Египет и Катар будут отвечать за передачу информации представителям ХАМАС, которые на этот раз не присутствовали на переговорах "из-за разногласий с самими посредниками".

Источник агентства добавил, что цель этого раунда - выяснить, нужно ли привлекать высокопоставленных лиц из израильской разведслужбы "Моссад" к диалогу о прекращении огня в секторе Газа.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

Ранее ХАМАС предложил трехэтапный план по прекращению огня в анклаве, в рамках которого группировка постепенно отпустила бы всех оставшихся в плену ХАМАС заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. ХАМАС также потребовал прекращения огня, ухода Израиля с территории сектора Газа и свободного доступа в анклав гуманитарной помощи.

Нетаньяху раскритиковал эти требования и пообещал возобновить наступление израильской армии и продолжать боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Несколько недель назад Израиль дал согласие на предложение США об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников. В прошлый понедельник ХАМАС отверг предложение. После этого Израиль отозвал свою делегацию из Дохи.