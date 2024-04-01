Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

Переговоры о перемирии в Газе идут в Каире при участии Израиля, но без ХАМАС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в Каире в понедельник после прибытия делегации из Израиля, сообщает агентство EFE.

"Израильская делегация встретилась с представителями высшего руководства разведки Египта, выступающего, наряду с Катаром, посредником в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС", - информирует агентство.

По словам собеседника EFE, Египет и Катар будут отвечать за передачу информации представителям ХАМАС, которые на этот раз не присутствовали на переговорах "из-за разногласий с самими посредниками".

В миреИзраильская полиция задержала сестру лидера ХАМАСЧитать подробнее

Источник агентства добавил, что цель этого раунда - выяснить, нужно ли привлекать высокопоставленных лиц из израильской разведслужбы "Моссад" к диалогу о прекращении огня в секторе Газа.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

Ранее ХАМАС предложил трехэтапный план по прекращению огня в анклаве, в рамках которого группировка постепенно отпустила бы всех оставшихся в плену ХАМАС заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. ХАМАС также потребовал прекращения огня, ухода Израиля с территории сектора Газа и свободного доступа в анклав гуманитарной помощи.

Нетаньяху раскритиковал эти требования и пообещал возобновить наступление израильской армии и продолжать боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Несколько недель назад Израиль дал согласие на предложение США об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников. В прошлый понедельник ХАМАС отверг предложение. После этого Израиль отозвал свою делегацию из Дохи.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Каир Израиль ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride из-за проблем с валами

Глава Rheinmetall призвал Европу не ждать военной помощи США в случае опасности

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 апреля

Встреча США и Израиля по Рафаху пройдет в понедельник в виртуальном режиме

Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции

Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции

На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры

На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });