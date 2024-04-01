Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Число новорожденных в Италии в 2023 году обновило исторический минимум

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Число детей, рожденных в Италии, в 2023 году снизилось на 3,6% и обновило исторический минимум, согласно данным национального статистического агентства Istat.

В прошлом году количество новорожденных сократилось до 379 тыс. по сравнению с 393 тыс. годом ранее. Показатель 2022 года был самым низким с момента образования единого итальянского государства в 1861 году.

При этом 13,3% детей в 2023 году появились на свет от живущих в Италии иностранных граждан. Десятилетием ранее эта доля составляла 15%.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в стране в минувшем году снизился до 1,2 с 1,24 годом ранее и почти повторил исторический минимум, зафиксированный в 1995 году и составлявший 1,19.

Istat Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride из-за проблем с валами

Глава Rheinmetall призвал Европу не ждать военной помощи США в случае опасности

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 апреля

Встреча США и Израиля по Рафаху пройдет в понедельник в виртуальном режиме

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });