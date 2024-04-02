Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Си Цзиньпин и Байден обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает Global Times.

По данным китайских СМИ, лидеры обсудили, в частности, двусторонние отношения.

Американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщают, что Си Цзиньпин и Байден в ходе разговора затронули ситуацию на Украине и тему Тайваня.

Кроме того, они обсудили "риски, связанные с развитием искусственного интеллекта", а также безопасность в киберпространстве.

Associated Press также указывает, что Байден в телефонном разговоре поднял тему "отношений Китая с Россией в сфере обороны" и "призвал Пекин использовать влияние на КНДР" для сдерживания Пхеньяна.

Согласно американским СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр финансов США Джанет Йеллен в ближайшие недели посетят Китай.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что это был первый разговор Си Цзиньпина и Байдена с ноября прошлого года, когда лидеры провели переговоры в Калифорнии.

Джо Байден КНР США Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Опасная акула-мако появилась у берегов египетского курорта Хургада

В Молдавии назвали наихудшими отношения с РФ за время независимости республики

Учащийся погиб при стрельбе в финской школе

Учащийся погиб при стрельбе в финской школе

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Въезжающих в Россию иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности

Въезжающих в Россию иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности

Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске

Что случилось этой ночью: вторник, 2 апреля

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });