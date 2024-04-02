Си Цзиньпин и Байден обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает Global Times.

По данным китайских СМИ, лидеры обсудили, в частности, двусторонние отношения.

Американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщают, что Си Цзиньпин и Байден в ходе разговора затронули ситуацию на Украине и тему Тайваня.

Кроме того, они обсудили "риски, связанные с развитием искусственного интеллекта", а также безопасность в киберпространстве.

Associated Press также указывает, что Байден в телефонном разговоре поднял тему "отношений Китая с Россией в сфере обороны" и "призвал Пекин использовать влияние на КНДР" для сдерживания Пхеньяна.

Согласно американским СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр финансов США Джанет Йеллен в ближайшие недели посетят Китай.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что это был первый разговор Си Цзиньпина и Байдена с ноября прошлого года, когда лидеры провели переговоры в Калифорнии.