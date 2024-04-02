Новое правительство Португалии принесло присягу

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и его правительство во вторник приняли присягу после парламентских выборов, проведенных в стране 10 марта, передает телерадиокомпания RTP.

Глава государства Марселу Ребелу ди Соуза в ходе торжественной церемонии в национальном дворце Ажуда привел к присяге Монтенегру и 17 новых министров в его правительстве. На церемонии присутствовали 150 гостей, включая предыдущего премьера Антониу Кошту.

Только у одного из новых португальских министров есть опыт работы в правительстве в прошлом: Мария де Граса Карвалью ранее работала при премьере Жозе Мануэле Баррозу, и в новом правительстве она получила должность министра окружающей среды и энергетики.

Пост главы МИД Португалии достался Паулу Ранжелу - бывшему вице-председателю Европейской народной партии - крупнейшей партии в Европарламенте. Должность министра обороны перешла к его коллеге по Европарламенту - также бывшему евродепутату Нуну Мелу.

Министром финансов страны назначен Жуаким Сарменту, ранее работавший профессором в университете и советником бывшего президента Португалии Анибала Каваку Силвы.

В этот раз в Португалии сформировали правительство меньшинства из альянса правых партий - у сторонников Монтенегру 80 мест в парламенте на 230 мест. Ожидается, что на следующей неделе оно представит парламенту свою программу, и спустя несколько дней депутаты проголосуют в отношении этого документа.