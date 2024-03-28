Лидер победившей на выборах в Португалии партии представил состав нового кабмина

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Лидер португальской партии "Демократический альянс" Луиш Монтенегру, которому президент страны Марселу Ребелу ди Соуза поручил сформировать правительство, представил в четверг состав кабинета.

По информации португальской телерадиокомпании RTP, Монтенегру предложил на должность госминистра и главы МИД Паулу Ранжела, госминистра и министра финансов Жоакина Миранду Сарменту, министра обороны Нуну Мелу, министра внутреннего управления (МВД) Маргариду Блашку, министра юстиции Риту Жудиси.

Всего в правительстве Монтенегру 17 министров, из них семь - женщины.

В коммюнике, распространенном канцелярией президента, говорится, что новое правительство страны будет приведено к присяге 2 апреля.

Парламентские выборы в Португалии состоялись 10 марта. Победу одержала правоцентристская партия "Демократический альянс", она получила 80 мест в парламенте. 78 мест получили представители левой Социалистической партии. Беспрецедентный уровень поддержки получила ультраправая партия "Хватит!" (Chega), набравшая 18% голосов, что равняется 50 местам в парламенте.

Оставшиеся места отошли "Либеральной инициативе" (восемь мест), радикальной левой партии "Левый блок" (пять мест), "Коалиции демократического единства" (четыре места), леволиберальной зеленой партии LIVRE (четыре места) и партии "Люди-Животные-Природа" (одно место).