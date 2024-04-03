Рубль почти стабилен на старте торгов к доллару и юаню

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром в среду, рубль демонстрирует слабые колебания на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,47 руб./$1 (-10,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 5,29 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 12,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль меняется без ощутимых колебаний к доллару и юаню утром в среду с учетом влияния разнонаправленных факторов. Ослабляющим моментом является снижение предложения валюты после налогового периода, а также отсутствие аппетита у глобальных инвесторов к риску. Однако весомую поддержку нацвалюте оказывает сырьевой рынок. Нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, хоть и сбавили темпы роста.

Подъему цен на нефть эталонных марок (обе прибавили по итогам предыдущей сессии 1,72%) способствует решение о продлении добровольного сокращения поставок ОПЕК+, а также усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Поддержку оказало также сообщение о том, что мексиканская нефтяная госкомпания Pemex планирует в ближайшие месяцы снизить экспорт нефти. Это привело к повышению обеспокоенности в отношении ее дефицита на мировом рынке, отмечает Trading Economics.

Трейдеры находятся в ожидании сигналов с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду.

Участники рынка также оценивают свежие данные Минфина РФ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля составил 12 трлн 534 млрд 406,3 млн рублей (эквивалент $135,704 млрд), или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. На 1 марта объем фонда составлял 12 трлн 258 млрд 661,2 млн рублей (эквивалент $133,436 млрд), или 6,8% ВВП. Таким образом, в марте он увеличился на 275 млрд 745 млн рублей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,04 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,19 за баррель, что на 0,05% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду наблюдается негативная динамика: китайский CSI 300 ослабел на 0,28%, японский Nikkei 225 опустился на 0,65%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,85%, южнокорейский Kospi уменьшился на 1,38%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,72%.

Американские фондовые индексы завершили "в минусе" торги во вторник, причем их снижение стало максимальным с начала марта. Сильные экономические данные и ралли на сырьевом рынке спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе потребуется удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

Ранее аналитики JPMorgan Chase предупредили, что усиливающиеся расхождения между динамикой рынка акций США и ожиданиями трейдеров в отношении сроков снижения базовой ставки ФРС являются тревожным сигналом. Рынок вырос почти на 30% с октябрьских минимумов благодаря расчетам на смягчение политики Федрезерва, несмотря на то что прогнозы в отношении сроков снижения ставки отодвигаются.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году, но не на майском заседании.

Количество открытых вакансий в США в феврале увеличилось на 8 тыс. и составило 8,756 млн, сообщило министерство труда. Заказы промышленных предприятий США в феврале выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Подъем показателя был зафиксирован впервые за три месяца.