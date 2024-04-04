Филиппины и Япония договорятся о возможности размещать войска друг у друга

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Манила и Токио близки к заключению соглашения, которое разрешит Филиппинам и Японии развертывать войска на территории друг друга, заявил посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес. Об этом пишет Financial Times.

По словам дипломата, сторонам осталось немного для подписания "Соглашения о взаимном доступе", которое, в частности, позволит военным тренироваться и вести маневры на территории друг друга.

Он уточнил, что стороны обсуждают размещение войск на ротационной основе - наподобие того, каким образом войска США находятся на Филиппинах, хотя филиппинские законы запрещают постоянное нахождение в стране иностранных вооруженных сил.

Посол выразил надежду, что соглашение заключат вскоре после запланированного на 12 апреля в Вашингтоне трехстороннего саммита с участием президента США Джо Байдена, президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и премьера Японии Фумио Кисиды.

В МИД Японии подтвердили FT, что стремятся как можно скорее заключить соглашение с Филиппинами, но опровергли сведения, будто обсуждают отправку Сил самообороны Японии в эту страну.

Источники, близкие к японскому правительству, отмечали, что скорее Силы самообороны будут присутствовать на Филиппинах не на ротационной основе, а лишь для участия в совместном морском и воздушном патрулировании с США.

В свою очередь Ромуальдес также сказал, что Филиппины, США и Япония могут вскоре достичь соглашения о совместных патрулях ВМС трех стран. Он пояснил, что стороны завершают проработку деталей, включая то, как часто и где будет идти патрулирование.

Посол добавил, что Филиппины и США подошли "вплотную" к заключению договора об обмене данными военной разведки.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.

Одновременно с тем Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии. В феврале 2023 года Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти.

Между тем источники, знакомые с дискуссиями в американской администрации, заявили о растущем беспокойстве в Вашингтоне связи конфронтацией Филиппин и КНР в районе рифа Аюнгин (английское название - Вторая отмель Томаса, китайское - Жэньай). Перед разговором в минувший вторник Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина высокопоставленный представитель администрации США говорил об опасности "непредвиденных последствий" из-за событий у рифа.