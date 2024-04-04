Байден намерен обсудить на саммите НАТО в июле модернизацию обороны альянса

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что союзники на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом займутся вопросами, связанными с усовершенствованием оборонных возможностей.

"В июле США примут саммит НАТО в Вашингтоне и соберут вместе наших союзников, чтобы модернизировать оборону и сдерживание", - говорится в заявлении Байдена по случаю 75-летней годовщины основания альянса.

"Сегодня НАТО больше, сильнее и еще более решительно настроена, чем когда-либо", - отметил американский лидер. Он назвал НАТО "самым великим военным альянсом в истории".