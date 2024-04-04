Столтенберг заявил, что НАТО останется альянсом Европы и Северной Америки

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - НАТО нацелено на обеспечение безопасности в Европе и Северной Америке, планов расширяться, принимая в свои ряды страны из иных частей света, у альянса нет, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его спросили о контактах альянса со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Речь не идет о том, чтобы превратить НАТО в глобальный альянс. НАТО остается альянсом Северной Америки и Европы", - ответил он.

По его словам, при этом безопасность стран НАТО зависит, в том числе, и от событий в Азии.

"Безопасность - это глобальный, а не региональный вопрос", - добавил генсек альянса.