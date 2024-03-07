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Байден и Столтенберг отметили, что вступление Швеции в НАТО усилило альянс

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Завершение процесса вступления Швеции в НАТО сделало альянс лучше, заявил в четверг президент США Джо Байден.

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"НАТО после вступления сегодня Швеции стало более сплоченным, уверенным в себе и динамичным альянсом 32 стран", - говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом.

Приветствовал расширение НАТО и генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию – безопаснее, а также делает безопаснее весь альянс. Я с нетерпением ожидаю поднятия флага страны в штаб-квартире НАТО в понедельник", - написал Столтенберг в соцсети X.

Со вступлением в альянс Швецию поздравил аккаунт польского МИД в соцсети X. Там выразили уверенность, что сотрудничество со Швецией в рамках НАТО укрепит общую безопасность.

При этом в канцелярии шведского премьера Ульфа Кристерссона поблагодарили всех новых союзников за теплый прием и пообещали стремиться к единству, солидарности и разделению обязанностей.

Ранее в четверг Кристерссон передал документы о вступлении страны в НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, тем самым завершив процедуру вступления страны в альянс.

Швеция США НАТО Йенс Столтенберг Джо Байден
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