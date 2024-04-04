Король Норвегии проведет на больничном дополнительные две недели

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Король Норвегии Харальд V, которому ранее успешно имплантировали постоянный кардиостимулятор, проведет на больничном дополнительные две недели, так как его реабилитация еще не завершена, сообщает в четверг пресс-служба королевской семьи.

"Его Величество король проходит реабилитацию после госпитализации ранее этой зимой, и ему все еще нужно время, прежде чем он будет готов вернуться к своим конституционным обязанностям", - говорится в сообщении.

В связи с этим король останется на больничном до 22 апреля. Изначально он должен был пробыть на больничном до 8 апреля.

В феврале стало известно, что Харальда V в связи с инфекцией доставили в больницу в Малайзии, в этой стране он находился на отдыхе. В малайзийской больнице из-за низкой частоты сердечных сокращений королю поставили временный кардиостимулятор. В начале марта король вернулся на родину, где ему поставили постоянный кардиостимулятор.

Харальду V 87 лет, и он старейший действующий монарх в Европе. В последние годы король неоднократно болел. Так, в конце января Харальд V прошел лечение в связи с респираторным заболеванием.