Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Король Норвегии проведет на больничном дополнительные две недели

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Король Норвегии Харальд V, которому ранее успешно имплантировали постоянный кардиостимулятор, проведет на больничном дополнительные две недели, так как его реабилитация еще не завершена, сообщает в четверг пресс-служба королевской семьи.

"Его Величество король проходит реабилитацию после госпитализации ранее этой зимой, и ему все еще нужно время, прежде чем он будет готов вернуться к своим конституционным обязанностям", - говорится в сообщении.

В связи с этим король останется на больничном до 22 апреля. Изначально он должен был пробыть на больничном до 8 апреля.

В феврале стало известно, что Харальда V в связи с инфекцией доставили в больницу в Малайзии, в этой стране он находился на отдыхе. В малайзийской больнице из-за низкой частоты сердечных сокращений королю поставили временный кардиостимулятор. В начале марта король вернулся на родину, где ему поставили постоянный кардиостимулятор.

Харальду V 87 лет, и он старейший действующий монарх в Европе. В последние годы король неоднократно болел. Так, в конце января Харальд V прошел лечение в связи с респираторным заболеванием.

Норвегия Харальд V
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

Премьер-министр Киргизии объяснит американцам необходимость для страны карт "Мир"

ЕЦБ может начать снижать ставки раньше ФРС с учетом инфляции

ЕЦБ может начать снижать ставки раньше ФРС с учетом инфляции

Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок

Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок
Обострение палестино-израильского конфликта

В Газе сообщили о гибели более 33 тыс. палестинцев в ходе конфликта с Израилем

Сбой в работе сервисов Apple произошел в ночь на четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 4 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа

Пентагон возмущен ударом Израиля по волонтерам в секторе Газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });