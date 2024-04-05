Япония расширяет санкции против РФ

Токио пополнил список товаров, запрещенных к ввозу в Россию

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Японские власти приняли решение расширить санкции против РФ и пополнить списки товаров, запрещенных к ввозу в Россию, говорится в пресс-релизе Минэкономики Японии.

В списки запрещенных для поставок товаров вошли различные типы судов - пожарные и крановые, плавучие доки, плавучие и погружные платформы для бурения и добычи ресурсов, яхты, спортивные суда.

Запрещен ввоз ископаемого топлива, минеральных масел и продукции из них вроде моторного масла; продуктов неорганической химии и драгоценных металлов, а также их неорганических соединений (хлороводород, гидроксид алюминия), пластика и предметов из него (нитроцеллюлоза); вольфрама, молибдена, кобальта, циркония, рения и изделий из них.

Запрет коснется изделий из стали, в том числе труб для транспортировки нефти и газа, электрооборудования и его деталей, включая литий-ионные и никеле-водородные батареи; отопительных котлов, электроинструментов, шлифовальных станков, оборудования для обработки древесины, пробки, твердой резины и пластика.

Вместе с тем в списки санкционных товаров попали оптическое оборудование и фотоаппаратура, измерительные приборы и приборы для тестирования, точное дальномерное оборудование, их детали и принадлежности к ним. В качестве примеров этой категории товаров упомянуты микротом и термостат.

Одновременно с тем Токио запрещает импорт непромышленных алмазов российского происхождения; запрет вступит в силу 10 мая.