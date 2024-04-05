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Пять аэропортов задерживают рейсы из-за землетрясения близ Нью-Йорка

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Пять аэропортов в районе Нью-Йорка задерживают прием рейсов на 30-45 минут из-за землетрясения, произошедшего в пятницу утром, сообщает The New York Times.

Так, в международных гражданских аэропортах Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси, Ла Гуардия в северной части Куинса в Нью-Йорке, а также в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси объявили, что задержки приема рейсов в связи с землетрясением могут составлять до 45 минут.

Кроме того, до 30 минут задерживают прибытия рейсов в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд.

При этом мэр города Эрик Адамс заявил, что информации о пострадавших или о значительном уроне в связи с землетрясением не поступало.

По информации Геологической службы США, с 1950 года это землетрясение стало третьим мощнейшим землетрясением, зафиксированным в радиусе 400 км от города Нью-Йорка.

Издание New York Times отмечает, что городские власти с промедлением уведомили горожан о ситуации. Некоторые жители города получили сообщения о землетрясении лишь 40 минут спустя происшествия.

В Нью-Йорке и его пригородах в пятницу зафиксировали достаточно сильное землетрясение – его магнитуда составила 4,8.

США Нью-Йорк Нью-Джерси
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