У Восточного побережья США произошло землетрясение

Подземные толчки ощущались в том числе в городе Нью-Йорк

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Утром 5 апреля у Восточного побережья США произошло землетрясение магнитудой 4,8, здания качались от Филадельфии до Нью-Джерси и от Коннектикута до Уестчестера, передает АBC News.

Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Уайтхаус-Стейшн в Нью-Джерси, сообщила Геологическая служба США.

Данных о пострадавших у АП пока нет.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и аэропорт Балтимор-Вашингтон приостановили работу ради проверки состояния взлетно-посадочных полос.

В мэрии Нью-Йорка сообщили, что проверяют город на предмет возможных разрушений, пока информации о каких-либо повреждениях у чиновников нет.