Премьер Австралии счел неубедительными объяснения Израиля после гибели волонтеров в Газе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал неудовлетворительными объяснения властей Израиля относительно гибели работников "Всемирной центральной кухни" в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

"На данном этапе мы не считаем эти объяснения удовлетворительными. Нам нужна подотчетность, нам нужна абсолютная прозрачность", - сказал он в интервью ABC.

Албаниз отметил, что в секторе Газа за время израильской военной операции уже погибли почти 200 гуманитарных работников, и Израилю необходимо предоставить как объяснение этих случаев, так и информацию о том, что власти планируют делать, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Семеро сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" погибли на прошлой неделе в результате удара ЦАХАЛ в секторе Газа. Среди погибших были граждане нескольких стран, в том числе, Австралии. Этот инцидент вызвал широкий резонанс.

В пятницу власти Израиля заявили, что солдаты думали, что атакуют бойцов ХАМАС.