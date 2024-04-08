В Нью-Йорке с лета введут плату за въезд на Манхэттен

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - С середины июня въезд автомобилей на Манхэттен в Нью-Йорке будет облагаться сбором в $15 в целях сокращения пробок на дорогах, сообщило издание Axios.

По данным городских властей, с учетом поступлений это позволит выделять около миллиарда долларов в год на развитие общественного транспорта и дорожные ремонтные работы.

Грузовикам и автобусам в зависимости от размера и целей перевозок придется платить от $24 до $36.

Власти Нью-Йорка полагают, что в результате этих мер на Манхэттен каждый день будет въезжать на 100 тыс. машин меньше, чем ранее. За это решение выступает не менее 60% населения города.