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Еврокомиссия объявила о передаче Украине 167 электрогенераторов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В ответ на призыв Украины о помощи Австрия, Германия, Нидерланды и Швеция выделяют Киеву 157 электрогенераторов различных размеров через механизм гражданской защиты Евросоюза, объявила Еврокомиссия.

Кроме того, "для дальнейшего укрепления украинской энергетической инфраструктуры ЕС также выделил 10 электрогенераторов большой мощности (1 МВт) из своих собственных стратегических резервов", сказано в коммюнике. Их стоимость составляет 3,57 млн евро. Каждый такой генератор способен обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в чрезвычайных ситуациях.

"Мы мобилизуем новую партию генераторов для Украины из наших резервов ЕС, которые уже зарекомендовали себя как важнейший инструмент реагирования на неотложные потребности (...) Украины. Это подчеркивает важность готовности к эффективному реагированию на кризисы", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Генераторы, по информации ЕК, уже направляются на Украину.

"Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в тесном контакте с украинскими властями на местах, чтобы предоставлять дополнительную помощь по мере необходимости", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия Украина Янез Ленарчич
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