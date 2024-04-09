Глава британского МИД отметил, что обсудил с Трампом геополитические вопросы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что обсудил с бывшим президентом США Дональдом Трампом ряд геополитических вопросов.

"Мы обсудили несколько геополитических тем", - сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

При этом Кэмерон отметил, что "речь идет о частной встрече", и поэтому других подробностей он сообщить не может.

Кэмерон подчеркнул, что в самом факте проведения таких переговоров нет ничего необычного. "У нас есть много прецедентов: встреч министров из нашего правительства с оппозиционными политиками (из США - ИФ)", - объяснил он. Кэмерон вспомнил, что сам в свое время проводит встречу с Миттом Ромни, когда тот был кандидатом в президенты США от республиканцев. Также, по словам Кэмерона, Гордон Браун во время своего премьерства провел встречу с Бараком Обамой, когда тот был еще кандидатом в президенты США от демократов.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Кэмерон встретился с Трампом во Флориде. По информации газеты, они обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа, а также "будущее НАТО".

Их встреча прошла в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Это были первые переговоры Трампа с высокопоставленным представителем британского правительства с того момента, как он покинул пост президента США.

Трамп ранее этой весной обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Ожидается, что на выборах в ноябре 2024 года он поборется с действующим главой государства Джо Байденом. Опросы, проведенные за последние месяцы, показывают, что у Трампа есть реальные шансы на победу.