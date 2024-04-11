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В WikiLeaks ждут окончания судебных разбирательств по Ассанжу в ближайшие недели

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в четверг выразил надежду, что судебные разбирательства в отношении основателя этой организации Джулиана Ассанжа завершатся в течение ближайших недель.

"Я надеюсь, что мы скоро одержим победу в этом деле. Это может быть завершено в течение нескольких недель, как только будут выполнены формальности", - сказал Храфнссон в интервью агентству EFE после посещения Ассанжа в тюрьме.

Он отметил, что "полностью убежден", что Ассанж будет освобожден.

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В настоящее время британские судьи изучают вопрос о том, следует ли разрешать экстрадицию Ассанжа в США.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что размышляет над запросом Австралии, касающимся возможности прекращения судебного преследования основателя WikiLeaks. США добиваются экстрадиции 52-летнего Ассанжа из Великобритании, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю WikiLeaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.

WikiLeaks Джулиан Ассанж
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