В США рассматривают запрос Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа

Фото: Leon Neal/Getty Image

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил в среду, что размышляет над запросом Австралии, касающимся возможности прекращения судебного преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

"Мы рассматриваем это", - цитирует слова Байдена Associated Press. Так американский президент ответил на вопрос журналиста о призыве Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа, который является австралийским гражданином и который борется с попытками США экстрадировать его из тюрьмы в Великобритании.

США добиваются экстрадиции 52-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.