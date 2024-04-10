Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В США рассматривают запрос Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа

В США рассматривают запрос Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа
Фото: Leon Neal/Getty Image

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил в среду, что размышляет над запросом Австралии, касающимся возможности прекращения судебного преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

"Мы рассматриваем это", - цитирует слова Байдена Associated Press. Так американский президент ответил на вопрос журналиста о призыве Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа, который является австралийским гражданином и который борется с попытками США экстрадировать его из тюрьмы в Великобритании.

В миреБританский суд решил отложить экстрадицию Джулиана Ассанжа в СШАБританский суд решил отложить экстрадицию Джулиана Ассанжа в СШАЧитать подробнее

США добиваются экстрадиции 52-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.

США Австралия Джулиан Ассанж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС заявили, что у них нет 40 запрашиваемых заложников для передачи Израилю

Что произошло за день: среда, 10 апреля

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Глава МИД Швейцарии заявил о невозможности диалога по Украине без участия РФ

Столтенберг считает допустимыми удары Украины по военным целям в России

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Что случилось этой ночью: среда, 10 апреля

В США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

В США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });