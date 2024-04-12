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В Германии задержали трех подростков по подозрению в подготовке теракта

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Германии задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в подготовке теракта на территории ФРГ, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Задержанные – две девочки 15 и 16 лет и мальчик 16 лет. Все они проживали в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

В прокуратуре Дюссельдорфа сообщили, что их подозревают в "подготовке террористического акта с исламистскими мотивами".

При этом издание Bild со ссылкой на источники пишет о том, что подростки планировали атаку с ножом и бутылками с зажигательной смесью на полицию и религиозные учреждения от имени "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка - ИФ).

Германия ФРГ ИГ
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