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Совет ЕС окончательно утвердил введение уголовных наказаний за обход санкций

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу об окончательном утверждении директивы о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций Евросоюза в государствах-членах.

"Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на поездки (в Евросоюз), торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Подстрекательство и пособничество этим преступлениям также могут быть наказуемы", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В разъяснениях, которые приводятся в документе, в частности, сообщается, что "умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания". Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.

Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу на 12-й день после публикации в "Официальном журнале" ЕС. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.

Совет ЕС ЕС
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