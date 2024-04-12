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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Медь подорожала до максимума за два года

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Цены на медь активно растут в пятницу, обновляя максимумы с июня 2022 года, на фоне оптимистичных прогнозов спроса в Китае.

Майские фьючерсы на медь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в пятницу выросли на 1,9% и достигли $4,3335 за фунт.

На Лондонской бирже металлов (LME) цена меди по итогам сессии в четверг составила $9,342 тыс. за тонну.

Как стало известно в пятницу, импорт необработанной меди в Китай в марте подскочил на 16% до 474 тыс. тонн. Кроме того, оптимизм инвесторов поддерживают сильные данные о деловой активности в китайском промсекторе.

Тем временем опасения по поводу предложения меди сохраняются на фоне закрытия рудников в Панаме и Чили, пишет Trading Economics.

медь
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