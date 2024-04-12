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Авиакомпании США попросили власти не одобрять новые рейсы между страной и КНР

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американский авиаальянс Airlines for America (A4A), профсоюзы пилотов Air Line Pilots Association и Allied Pilots Association, а также профсоюз бортпроводников Association of Flight Attendants призвали администрацию президента США Джо Байдена не одобрять ввод новых рейсов между Соединенными Штатами и Китаем из-за "антиконкурентных" практик китайской стороны.

В письме госсекретарю Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу они отметили, что Китай закрыл свой рынок для американских авиакомпаний в начале пандемии коронавируса и ввел правила, которые до сих пор сказываются на американской отрасли.

"Эти действия демонстрируют явную необходимость введения американским правительством политики, защищающей американскую авиационную отрасль, ее работников и пассажиров", - цитирует текст письма Associated Press.

По словам авторов письма, китайские авиакомпании имеют преимущество, поскольку в отличие от американских могут летать над территорией России, а также пользуются поддержкой китайского правительства.

Без равноценного доступа к рынку Китая американские авиакомпании будут проигрывать китайским, отмечается в письме.

Число рейсов между Китаем и США растет, однако остается значительно ниже допандемийных показателей, пишет AP.

Администрация Байдена с 31 марта увеличила предельное число рейсов "туда-обратно" для китайских авиакомпаний до 50 с 35 в неделю. До этого китайский авиарегулятор пообещал добиваться увеличения количества рейсов для американских компаний.

В A4A входят Alaska Airlines, American Airlines Group, Atlas Air, Delta Air Lines, FedEx Corp., Hawaiian Airlines, JetBlue, Southwest Airlines Co., United Airlines Holdings и United Parcel Service.

США Китай Джо Байден Энтони Блинкен
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