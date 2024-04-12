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Макрон и Шольц призвали к восстановлению баланса торговых отношений ЕС с Китаем

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе видеоконференции согласились с необходимостью сбалансировать торговые отношения стран Евросоюза с КНР, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Лидеры обсудили отношения ЕС с Китаем и договорились о координации действий, в частности, для защиты идеи о восстановлении равновесия в европейско-китайских торговых отношениях", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон и Шольц договорились о проведении совместного заседания правительств двух стран 28 мая во дворце Мезеберг близ Берлина. Заседание состоится в конце государственного визита Макрона в Германию, запланированного на 26-28 мая.

Диалог Макрона и Шольца состоялся за день до начала трехдневной поездки канцлера ФРГ в Пекин. Визит Шольца в КНР пройдет на фоне растущей напряженности между ЕС и Китаем из-за несбалансированности в торговых связях и позиции КНР по отношению к России.

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В феврале Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против РФ. Ограничения в области импортно-экспортного контроля в рамках этого пакета санкций распространились также на некоторые компании из Китая.

Еще до вступления санкций в силу Пекин выразил решительный протест в связи с предложением ЕС о введении торговых ограничений, "вызванных сотрудничеством Китая с Россией", в отношении трех китайских компаний.

В китайском МИД отметили, что Пекин готов принять меры, чтобы защитить права и интересы своих компаний.

Франция Эммануэль Макрон ФРГ Олаф Шольц ЕС Китай
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