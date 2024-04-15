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Премьер-министр Сингапура в мае уйдет в отставку после 20 лет в должности

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун написал в соцсети, что 15 мая уйдет с должности, его сменит его заместитель Лоуренс Вонг, который в тот же день будет приведен к присяге как новый премьер-министра.

Ли Сяньлун попросил народ Сингапура выразить следующему премьеру полную поддержку и работать с ним, "чтобы создать для Сингапура более светлое будущее".

Лоуренс Вонг написал в соцсети, что для него будет честью принять обязанности премьер-министра. "Я принимаю эту ответственность со смирением и глубоким чувством долга. Я обещаю отдать всего себя этому делу", - заявил он.

Ли Сяньлун занимает должность премьер-министр Сингапура с августа 2004 года.

Сингапур Ли Сяньлун Лоуренс Вонг
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