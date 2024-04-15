Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Власти Филиппин заявили об отсутствии планов давать США доступ к другим военным базам

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Филиппинские власти не планируют открывать еще больше своих баз для военных США, сообщил в понедельник президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

"Ответ на такой вопрос - нет (...) у Филиппин нет планов создавать еще больше баз или давать доступ еще и к другим базам", - приводят западные СМИ его слова.

Также президент сказал, что сотрудничество Филиппин с США и Японией не направлено против кого-либо. В то же время он упомянул разногласия с Китаем в связи с разведкой нефти и газа в спорной части Южно-Китайского моря. Ранее Пекин и Манила договорились возобновить переговоры о возможности совместного освоения этих ресурсов. Однако Маркос-младший заявил, что не считает договоренности в нынешнем их виде подходящими.

В миреБайден подтвердил обязательства США по обороне Японии и Филиппин от КНРБайден подтвердил обязательства США по обороне Японии и Филиппин от КНРЧитать подробнее

Филиппины, которые ведут территориальный спор с КНР вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море, укрепляют отношения с США и партнерами в Азии. Так, в феврале 2023 года Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. Три объекта расположены на севере страны: это военно-морская база и аэропорт в провинции Кагаян и армейский лагерь в соседней провинции Исабела. При этом порт находится примерно в 400 км от Тайваня. Еще одна база расположена на острове Палабак у южной оконечности острова Палаван, омываемого Южно-Китайским морем.

На прошлой неделе впервые состоялся трехсторонний саммит США, Филиппин и Японии. На нем президент Джо Байден подтвердил, что обязательства США перед тихоокеанскими союзниками в области обороны, на фоне действий Китая в регионе, остаются "прочными и непоколебимыми". Лидеры также заявили о приверженности свободе судоходства и полетов, а также необходимости уважения суверенных прав государств в пределах их исключительных экономических зон.

Филиппины Фердинанд Маркос США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $89,71 за баррель

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю

США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю

Опрошенные WSJ аналитики снизили оценку вероятности рецессии в США до минимума за 2 года

Цены на алюминий и никель на LME выросли на 9%

В США объяснили техническими проблемами неточность иранских ракет

В США объяснили техническими проблемами неточность иранских ракет

Brent подешевела до $90,14 за баррель

Уолл-стрит закрылась в глубоком минусе

Уолл-стрит закрылась в глубоком минусе

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 апреля

Байден призвал лидеров Конгресса решить вопрос помощи союзникам как можно скорее

Байден призвал лидеров Конгресса решить вопрос помощи союзникам как можно скорее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });