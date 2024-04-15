Власти Филиппин заявили об отсутствии планов давать США доступ к другим военным базам

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Филиппинские власти не планируют открывать еще больше своих баз для военных США, сообщил в понедельник президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

"Ответ на такой вопрос - нет (...) у Филиппин нет планов создавать еще больше баз или давать доступ еще и к другим базам", - приводят западные СМИ его слова.

Также президент сказал, что сотрудничество Филиппин с США и Японией не направлено против кого-либо. В то же время он упомянул разногласия с Китаем в связи с разведкой нефти и газа в спорной части Южно-Китайского моря. Ранее Пекин и Манила договорились возобновить переговоры о возможности совместного освоения этих ресурсов. Однако Маркос-младший заявил, что не считает договоренности в нынешнем их виде подходящими.

Филиппины, которые ведут территориальный спор с КНР вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море, укрепляют отношения с США и партнерами в Азии. Так, в феврале 2023 года Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. Три объекта расположены на севере страны: это военно-морская база и аэропорт в провинции Кагаян и армейский лагерь в соседней провинции Исабела. При этом порт находится примерно в 400 км от Тайваня. Еще одна база расположена на острове Палабак у южной оконечности острова Палаван, омываемого Южно-Китайским морем.

На прошлой неделе впервые состоялся трехсторонний саммит США, Филиппин и Японии. На нем президент Джо Байден подтвердил, что обязательства США перед тихоокеанскими союзниками в области обороны, на фоне действий Китая в регионе, остаются "прочными и непоколебимыми". Лидеры также заявили о приверженности свободе судоходства и полетов, а также необходимости уважения суверенных прав государств в пределах их исключительных экономических зон.