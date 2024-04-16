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Япония стремится наладить взаимовыгодные отношения с КНР и Южной Кореей

Сотрудничество Москвы с Пекином и Пхеньяном вызывают у Токио настороженность

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Япония намерена развивать стратегические и взаимовыгодные отношения с Китаем, сообщает японский МИД в ежегодном докладе - "Синей книге по дипломатии".

В нем отмечается, что Япония будет продвигать "взаимовыгодные отношения, основанные на общих стратегических интересах" с Китаем. При этом Токио признает, что Пекин представляет "беспрецедентный и величайший стратегический вызов".

Авторы доклада упоминают "серьезные опасения" по поводу "попыток Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво" и "серии опасных действий" в Южно-Китайском море.

Что касается Южной Кореи, то ее японские дипломаты называют "важной соседней страной", с которой Японии следует сотрудничать "в качестве партнера для решения различных проблем международного сообщества".

"Учитывая серьезную обстановку в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, тесное сотрудничество Японии и Южной Кореи сейчас необходимо как никогда", - отмечается в докладе.

Тем временем КНДР обозначена в документе как "серьезная и неминуемая угроза" безопасности Японии.

Токио также выражает настороженность по поводу шагов России по укреплению отношений с Китаем и Северной Кореей.

В документе отмечается, что Японии "для усиления сдерживания важно сотрудничать со странами-единомышленницами и создавать многоуровневые сети", которые будут сосредоточены вокруг японо-американского альянса, например, с участием Австралии, Индии и членов НАТО.

Япония Китай Южная Корея КНДР Россия
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