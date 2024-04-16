В Абхазии в ДТП попал автобус с туристами из России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии на республиканской трассе в селе Ачадара Сухумского района в ДТП попал автобус с российскими туристами, сообщил журналистам заместитель начальника ГАИ МВД Абхазии Астамур Тания.

"По предварительным данным в автобус врезался легковой автомобиль BMW, выехавший на встречную полосу движения. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель иномарки, - сказал он.

Пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую помощь и отпустили, а водитель BMW находится в реанимации республиканской больницы.

По данным Минтуризма республики, автобус, попавший в ДТП, вез туристов из Таганрога.