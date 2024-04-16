Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Абхазии в ДТП попал автобус с туристами из России

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии на республиканской трассе в селе Ачадара Сухумского района в ДТП попал автобус с российскими туристами, сообщил журналистам заместитель начальника ГАИ МВД Абхазии Астамур Тания.

"По предварительным данным в автобус врезался легковой автомобиль BMW, выехавший на встречную полосу движения. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель иномарки, - сказал он.

Пострадавших доставили в больницу, им оказали необходимую помощь и отпустили, а водитель BMW находится в реанимации республиканской больницы.

По данным Минтуризма республики, автобус, попавший в ДТП, вез туристов из Таганрога.

ГАИ МВД Минтуризма Таганрог Абхазия Астамур Тания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

РФ не получала от Франции приглашения на 80-летие высадки союзников в Нормандии

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи

Что случилось этой ночью: вторник, 16 апреля

Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Байден отказался давать показания в Конгрессе США в рамках дела по импичменту

Полиция в Тбилиси задержала 14 демонстрантов

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });