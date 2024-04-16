Участники саммита ЕС обсудят дополнительные поставки систем ПВО Украине

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Участники саммита Евросоюза обсудят в Брюсселе 17-18 апреля вопросы о дальнейшей военной помощи Украине, включая поставки систем ПВО, сообщил журналистам на условии анонимности высокопоставленный чиновник Евросоюза, представляя повестку встречи.

"Будет пункт по Украине с очень ясным посланием об оказании ей помощи с поставками оборонных (ПВО - ИФ) систем", - сказал он.

По его словам, последние события показали, насколько важно обеспечить дополнительную поддержку Украины по части оборонных систем, учитывая удары по энергообъектам страны.

"Руководители наверняка обменяются взглядами по этому вопросу", - отметил он, отвечая на вопрос о поставках ПВО на Украину.

Перед дебатами по Украине лидеры ЕС заслушают выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что рассчитывает получить конкретные обязательства о помощи украинской ПВО в понедельник после встречи министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.

Боррель отметил, что военные из стран ЕС не могут напрямую помогать Украине сбивать беспилотники и ракеты таким же образом, как это было недавно в случае с Израилем.