Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Участники саммита ЕС обсудят дополнительные поставки систем ПВО Украине

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Участники саммита Евросоюза обсудят в Брюсселе 17-18 апреля вопросы о дальнейшей военной помощи Украине, включая поставки систем ПВО, сообщил журналистам на условии анонимности высокопоставленный чиновник Евросоюза, представляя повестку встречи.

"Будет пункт по Украине с очень ясным посланием об оказании ей помощи с поставками оборонных (ПВО - ИФ) систем", - сказал он.

По его словам, последние события показали, насколько важно обеспечить дополнительную поддержку Украины по части оборонных систем, учитывая удары по энергообъектам страны.

"Руководители наверняка обменяются взглядами по этому вопросу", - отметил он, отвечая на вопрос о поставках ПВО на Украину.

Перед дебатами по Украине лидеры ЕС заслушают выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что рассчитывает получить конкретные обязательства о помощи украинской ПВО в понедельник после встречи министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.

Боррель отметил, что военные из стран ЕС не могут напрямую помогать Украине сбивать беспилотники и ракеты таким же образом, как это было недавно в случае с Израилем.

Евросоюз ПВО Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 16 апреля

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Международный аэропорт в Дубае возобновил отправку рейсов после потопа

Международный аэропорт в Дубае возобновил отправку рейсов после потопа

В ЦАХАЛ заявляют о ликвидации одного из командиров "Хезболлы"

Иран сообщил об отсутствии претензий к российскому моряку с задержанного судна

Президент Украины подписал закон о мобилизации

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

РФ не получала от Франции приглашения на 80-летие высадки союзников в Нормандии

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });