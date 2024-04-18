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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Индонезии из-за извержения вулкана Руанг закрыли аэропорт в Манадо

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс Индонезии распорядился закрыть международный аэропорт Сам Ратуланги в городе Манадо как минимум до вечера четверга из-за извержения вулкана Руанг на севере острова Сулавеси, сообщает The Times of India со ссылкой на заявление главы администрации аэропорта Амбара Суриоко.

Аэропорт находится примерно в ста километрах от вулкана. Суриоко объяснил, что угрозу безопасности полетов создает вулканический пепел.

За последние 24 часа наблюдалось пять извержений Руанга, и эксперты считают продолжение извержения весьма вероятным. 17 апреля вулкан выбросил лаву, раскаленные камни и пепел на расстояние до трех километров. В среду из окрестностей горы эвакуировались 800 человек, в четверг власти дали распоряжение об эвакуации еще 11 тысяч человек, в том числе с соседних с Сулавеси островов, а также об оцеплении территории радиусом шесть километров вокруг вулкана.

17 апреля было объявлено предупреждение о возможном цунами.

Сулавеси Индонезия Руанг Манадо
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